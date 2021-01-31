سيد عبدالحفيظ: حسين الشحات ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، إن حسين الشحات لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية غدًا الإثنين.وأوضح عبد الحفيظ - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي - أن حسين الشحات شعر بآلام في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة الفريق الماضية أمام بيراميدز، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات.وأكد أن اللاعب سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية غًدا الإثنين، استعدادا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.على صعيد متصل، قال سيد عبدالحفيظ إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.وأضاف: "محمد هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم".