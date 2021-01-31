الولايات المتحدة تتجاوز 26 مليون إصابة بفيروس كورونا

أظهرت البيانات الواردة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المعنية بإحصاء ضحايا فيروس كورونا حول العالم، تخطِّي الولايات المتحدة حاجز 26 مليون إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19".ووفقا لبيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في الولايات المتحدة، حتى مساء اليوم، 26 مليونا و22 ألفا و247 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 438 ألفا و452 حالة، تقبع بها الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة من تفشي الوباء حول العالم.