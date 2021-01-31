إنتر ميلان يحقق انتصارا كبيرا على بينفينتو 4-0 فى الدورى الإيطالى

حقق فريق إنتر ميلان انتصارا عريضا على ضيفه بينفينتو برباعية نظيفة، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وأحرز رباعية إنتر ميلان، ريكاردو امبورتا لاعب بينفينتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57، وروميلو لوكاكو "هدفين" في الدقيقتين 67 و79.ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 44 نقطة في المركز الثاني لجدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط خلف ميلان المتصدر، بينما تجمد رصيد بينفينتو عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.