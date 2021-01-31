أستون فيلا يفوز على ساوثهامبتون بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق استون فيلا انتصارا ثمينا علي مضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب سينت ماري في اطار الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويدين أستون فيلا - في هذا الفوز - للاعبه روس باركلي الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41.ورفع الفوز رصيد أستون فيلا إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.