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الثقافة

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

الأحد 31/يناير/2021 - 05:04 ص
حكاية شارع
حكاية شارع
آلاء حسن
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انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، من تنفيذ أعمال مشروع «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية، والتي شهدت تنفيذ المشروع بعدد ١٠ لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية، وذلك في «شوارع المعز، الغورية، أمير الجيوش، درب قرمز، الخرنفش، بيت القاضي، خان الخليلي، جوهر القائد، الدرب الأصفر، ومحمد عبده».

وأوضح أبوسعدة، أنه تم تركيب اللوحات تحت إشراف فريق عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بحضور الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر، أن مشروع حكاية شارع قد تم تنفيذه بعدد ١١٠شوارع بالقاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة، وتستهدف المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ عدد ٥٠ لوحة لـ«حكاية شارع» بمدينة الإسكندرية.

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