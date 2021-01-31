«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، من تنفيذ أعمال مشروع «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية، والتي شهدت تنفيذ المشروع بعدد ١٠ لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية، وذلك في «شوارع المعز، الغورية، أمير الجيوش، درب قرمز، الخرنفش، بيت القاضي، خان الخليلي، جوهر القائد، الدرب الأصفر، ومحمد عبده».





وأوضح أبوسعدة، أنه تم تركيب اللوحات تحت إشراف فريق عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بحضور الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



