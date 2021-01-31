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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كولومبيا تسجل أول إصابة بالسلالة البرازيلية لفيروس كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 12:16 ص
كورونا في كولومبيا
كورونا في كولومبيا
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أعلنت وزارة الصحة الكولومبية تسجيل أول حالة إصابة بسلالة "كوفيد-19" التي اكتُشفت لأول مرة في البرازيل.

وذكرت الوزارة - "نؤكد وجود سلالة P1 (البرازيلية) لدى مريضة من تاباتينجا (البرازيلية)"، موضحة أن المريضة ذات الـ24 عاما قد تلقت العلاج وشفيت من إصابتها بالفعل.

واكتُشفت السلالة البرازيلية من فيروس "كورونا" لأول مرة في ريو دي جانيرو، الشهر الماضي، ويقول العلماء إنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة.

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