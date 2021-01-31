5 ولايات تزورها قافلة الأوقاف فى السودان

يصل اليوم الأحد، وفد مصري من الأئمة والدعاة والواعظات، والمشارك في البرنامج الدعوى المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين.ويهدف البرنامج الذي يرعاه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان نصر الدين مفرح أحمد، إلى تعميق العلاقات بين البلدين في المجال الدعوى، وتعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات العلمية والعملية.ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والذي أثمر في العام الماضي مشاركة وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، في المؤتمر الدولي حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذي انعقد في الخرطوم أكتوبر ٢٠٢٠م، وزيارة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح أحمد إلى مصر ديسمبر ٢٠٢٠م، ومشاركة كبار الدعاة في الدولتين في أعمال الدورة التدريبية المتقدمة بالقاهرة في الفترة من 20-31 ديسمبر 2020م الذي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية.يذكر أن الوفد المصري يضم ست دعاة وخمس داعيات سيُنفذون برنامجًا دعويًا مع رصفائهم السودانيين في خمس ولايات هي: الخرطوم- النيل الأبيض- شمال كردفان- شمال دارفور- جنوب دارفور.