حماصة يقتل زوج شقيقته بعد منعه من تحصيل إتاوة من صاحب كشك فى القليوبية

لقي خفير مصرعه إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة لشقيق زوجته والذي أطلق عليه طلق ناري أودى بحياته للتصدى له، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، بوفاه محمد عباس خفير خصوصي، بطلق ناري إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة لشقيق زوجته "سيد م م" وشهرته سيد حماصة، 40 عاما.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ونقل جثة المتوفى للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفيوكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.