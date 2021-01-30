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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البعثة الأممية لليبيا تعقد جلسة حوارية بشأن المناصب التنفيذية.. غدًا

السبت 30/يناير/2021 - 11:53 م
ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي
محمد عمر
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تعقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، جلسة حوارية مباشرة، غدًا الأحد، عبر منصة الحوار الرقمي.

‏وأوضحت البعثة الأممية، في بيان لها اليوم، أن هذه الجلسة تأتي التزامًا بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية.

وأشار البيان إلى أن الجلسة جاءت بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

وقال البيان إن فريق البعثة سيقوم بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقًا.

وأعربت وليامز عن أملها في مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.


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