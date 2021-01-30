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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

2.5 مليار جنيه لاستكمال محطتي معالجة وصرف بالعاشر

السبت 30/يناير/2021 - 11:40 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع محطتي معالجة الصرف الصحي بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه عام كامل خلال الفترة بين يوليو 2019 ويونيو 2020.

أوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، المشروع تضمن استكمال محطتى معالجة وشبكات وخطوط الصرف الصحى ما بين محطات رفع وخط انحدار رئيسى، خط طرد، شبكات رئيسية، محطة معالجة وبلغ حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال 2019 - 2020 نحو 177 مليون جنيه أنفق منها 110.9 مليون جنيه بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 63%.

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