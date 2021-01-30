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تقارير ومتابعات

نجار برتبة مهندس.. «محمد» يفتح ورشة نجارة لتصميم ديكورات (صور)

السبت 30/يناير/2021 - 11:25 م
محمد مصطفي
محمد مصطفي
أريج الجيار
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يستيقظ في الصباح الباكر، ويتجه إلى عمله في ورشة النجارة ليبدع في تصميم أثاث المنزل وديكورات المحلات بحرص شديد ليخرج لمسات فنية مبدعة، ويقضي طوال ساعات النهار والليل في عمله، ولكنه اعتاد القيام بها كل يوم.

محمد مصطفي، ذو الـ٢٩ عامًا، تخرج من كلية الهندسة قسم عمارة، يقول: «شغال في النجارة من وأنا عندي ٨ سنين، وورثتها عن عيلتي، وبدأ الحب والشغف في النجارة من التحاقي بالكلية، والنجارة ساعدتني في الكلية وخليتني أطور من نفسي، وتركت شغلي في الهندسة المعمارية، وأول صنعة بتعلمها وحبيتها من أول مرة دخلت فيها الورشة وأنا عندي ٧ سنين».

يروى «محمد»، أنه يعشق رائحة الخشب بكل أنواعه وأشكاله، وفخور بذاته بعمله كنجار وتركه الهندسة، وتعلمه حرفة النجارة، يقول: «لما دخلت هندسة اكتشفت أن النجارة أفادتني في الهندسة كتير جدًا؛ لأني من البداية كنت بقدر أعرف الفرق بين السنتيمتر والمليمتر؛ لأن النجارة مهنه قائمة على النسب والحسابات، والصنايعي لازم يكون بيعرف يتعامل مع الأرقام كويس، وساعدتني كتير في تنفيذ الماكينات والهندسة، وخاصة المجال المعماري أفادني جدًا في النجارة في التصميمات وسرعة انجازها، وكمان البرامج المختلفة ساعدتني في سرعة إنتاج التصاميم التي احتاجها»، متمنيًا أن يصبح صاحب أكبر مصنع في الشرق الأوسط.

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