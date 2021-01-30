مطران بورسعيد يصل مقر إقامته بعد تعافيه من كورونا (صور)

عاد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس إلى مقر إقامته بمطرانية بورسعيد اليوم، بعد تماثله تماما للشفاء إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأصيب مطران محافظة بورسعيد بفيروس كورونا أواخر الشهر الماضي، ونقل للعلاج بمستشفى أم النور بمصر الجديدة.واستقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس مطران محافظة بورسعيد الأنبا تادرس بمجرد وصوله إلى مقر إقامته بالمطرانية بالورود وفرق الكشافة، وكان يرافقه القمص بولا سعد وكيل المطرانية ومجمع الآباء الكهنة بالمحافظة.وعقب وصول المطران إلى مقر إقامته عقد الأنبا تادرس لقاء استغرق نصف ساعة مع الآباء ليطمئنهم على حالته الصحية وشكرهم على السؤال والمتابعه أثناء مرضه.من جانبه، قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد «نشكر الله على تماثل مطران بورسعيد للشفاء».