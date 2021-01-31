التحريات تكشف أسباب حريق «محول التضامن» بالعجوزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة سبب حدوث الحريق الذي شبّ في محول تابع لوزارة التضامن في العجوزة.أشارت التحريات الأولية إلى أن أحمال زائدة في محول كهرباء مبنى وزارة التضامن وراء حدوث ماس كهربائي أشعل النيران في المحول، ولم يمتد إلى المبني ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شبّ في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن بمنطقة بالعجوزة، ليتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمبنى رقم (1) الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي.تبين نشوب حريق في محول خاص بالوزارة، وتم فصل التيار الكهربائي لاتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية.