رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عمر إبراهيم: الشعر المترجم لم يعد متواجدًا بقوة

السبت 30/يناير/2021 - 11:23 م
عمر إبراهيم
عمر إبراهيم
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار "إنسان" للنشر والتوزيع كتاب "الجليد والنار وقصائد أخرى من الشعر المنسي: مختارات من الشعر البريطاني والأمريكي (الجزء الأول)" من ترجمة عمر إبراهيم.

وقال عمر إبراهيم عن ترجمته للكتاب: "هو كتاب يجمع عددًا كبيرًا من القصائد الشعرية المُختارة من القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين من الشعر البريطاني والأمريكي، لأشهر الشعراء في كل قرن، مثل وليم شكسبير، وألكسندر بوب، ووليم وورزورث، وسيلڤيا بلاث، وغيرهم، وقد قام المترجم الشاب "عمر إبراهيم" بتجميع القصائد وترجمتها إلى العربية.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريح خاص لـ"الدستور": "إن الشعر المُترجَم لم يعد متواجدًا بقوة في مكتباتنا العربية، وهذا ما دفعه للعمل على هذا الكتاب، كما يُعتبر الجزء الأول هو مدخل للشعر البريطاني والأمريكي، الغرض منه تعريف من لم تتسنّ لهم فرصة قراءة الشعر الغربي بأهميته".

كما يقول "عمر" إن ترجمة الشعر ليست بالأمر السهل، وقد كلّفه هذا جهدًا كبيرًا ليعمل على ترجمة القصائد ترجمةً إبداعية لا ينفر منها القارئ، بل تنمي عنده الفضول لقراءة المزيد والمزيد.

ويضيف أن مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع قد أتاح له الفرصة بتبنِّي هذا المشروع والعمل عليه.

يشار إلى أن عمر إبراهيم، مترجم مصري من مواليد الإسكندرية، وطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الإسكندرية.

كما صدر له ثلاثة أعمال: الأول هو الترجمة الإنجليزية لديوان "آن لي أن اعترف" للشاعر محمود مرسي وصدر عن منصة "كتبنا" للنشر في 2019 وشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما صدر له ترجمة لرواية "الهامس في الظلمات" لهوارد فيليبس لافكرافت وصدر عن دار دون للنشر.

يذكر أن عمر إبراهيم اختير العام الماضي 2020 ليعمل كقارئ خبير لدى الجائزة القومية الأمريكية للترجمة، كما عمل أيضًا كمترجم مع منظمة Migration Yorkshire التابعة للاتحاد الأوروبي.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل فتاة صدمها نجل رجل أعمال بالغردقة

مصدر يكشف تفاصيل حريق محول كهرباء العجوزة

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الملياردير كارلوس سليم يغادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج من كوفيد-19

التعرض للصدمات فى الطفولة يؤثر على الإصابة بالتصلب المتعدد

الزمالك يعير محمد أوناجم لنادى الوداد المغربى حتى نهاية الموسم

سيد عبدالحفيظ: حسين الشحات ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم

حكاية صورة.. عبد الفتاح رياض صاحب «دليل المصور»

الليلة.. افتتاح معرض «تعايش» بجاليرى آرت كورنر

ميسرة صلاح الدين: أتمنى لو أتيحت لى الفرصة للكتابة على الحجر