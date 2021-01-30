عمر إبراهيم: الشعر المترجم لم يعد متواجدًا بقوة

صدر حديثًا عن دار "إنسان" للنشر والتوزيع كتاب "الجليد والنار وقصائد أخرى من الشعر المنسي: مختارات من الشعر البريطاني والأمريكي (الجزء الأول)" من ترجمة عمر إبراهيم.وقال عمر إبراهيم عن ترجمته للكتاب: "هو كتاب يجمع عددًا كبيرًا من القصائد الشعرية المُختارة من القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين من الشعر البريطاني والأمريكي، لأشهر الشعراء في كل قرن، مثل وليم شكسبير، وألكسندر بوب، ووليم وورزورث، وسيلڤيا بلاث، وغيرهم، وقد قام المترجم الشاب "عمر إبراهيم" بتجميع القصائد وترجمتها إلى العربية.وأضاف "إبراهيم"، في تصريح خاص لـ"الدستور": "إن الشعر المُترجَم لم يعد متواجدًا بقوة في مكتباتنا العربية، وهذا ما دفعه للعمل على هذا الكتاب، كما يُعتبر الجزء الأول هو مدخل للشعر البريطاني والأمريكي، الغرض منه تعريف من لم تتسنّ لهم فرصة قراءة الشعر الغربي بأهميته".كما يقول "عمر" إن ترجمة الشعر ليست بالأمر السهل، وقد كلّفه هذا جهدًا كبيرًا ليعمل على ترجمة القصائد ترجمةً إبداعية لا ينفر منها القارئ، بل تنمي عنده الفضول لقراءة المزيد والمزيد.ويضيف أن مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع قد أتاح له الفرصة بتبنِّي هذا المشروع والعمل عليه.يشار إلى أن عمر إبراهيم، مترجم مصري من مواليد الإسكندرية، وطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الإسكندرية.كما صدر له ثلاثة أعمال: الأول هو الترجمة الإنجليزية لديوان "آن لي أن اعترف" للشاعر محمود مرسي وصدر عن منصة "كتبنا" للنشر في 2019 وشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب.كما صدر له ترجمة لرواية "الهامس في الظلمات" لهوارد فيليبس لافكرافت وصدر عن دار دون للنشر.يذكر أن عمر إبراهيم اختير العام الماضي 2020 ليعمل كقارئ خبير لدى الجائزة القومية الأمريكية للترجمة، كما عمل أيضًا كمترجم مع منظمة Migration Yorkshire التابعة للاتحاد الأوروبي.