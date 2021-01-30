«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى اكتشافات البترول الخام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ بلغت 48 اكتشاف بنهاية 2018 - 2019، مقابل 34 اكتشاف خلال العام السابق عليه، بينما بلغت اكتشافات الغاز الطبيعى 12 اكتشاف مقابل 16 اكتشاف خلال فترة المقارنة ذاتها.أوضح جهاز الإحصاء أن إنتاج مصر من النفط الخام بلغت 27.2 مليون طن مترى سنويًا، في حين يقدر إنتاج الغاز الطبيعى بحوالى 41.1 مليون طن مترى، والسولار والديزل 7.7 مليون طن متر.أضاف أن متوسط نصيب الفرد من الغاز الطبيعى ارتفع إلى 0.46 طن سنويًا خلال 2017 - 2018، مقابل 0.45 طن سنويًا خلال العام السابق، فيما بلغ نصيب الفرد من الغاز السائل "بوتاجاز" 0.043 طن مقابل 0.05 طن خلال فترة المقارنة ذاتها.