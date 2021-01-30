«الإحصاء»: مصر سجلت أعلى نمو سكاني في الثمانينات

كشفت إحصائية رسمية حديثة أن مصر سجلت أعلى معدل نمو سكانى على مدار تاريخها خلال ثمانينات القرن الماضى حينما قفز المعدل إلى 2.75% فى الفترة بين عامى 1976 - 1986، يليها الفترة بين 2006-2017 حينما سجل معدل النمو السكانى 2.56%.لفتت الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن العدد الأكبر من السكان داخل مصر يتركز فى الفئة العمرية أقل من 14 سنة بنسبة 34.1%، يليها الفئة العمرية بين 25-49 سنة بنسبة 32.9%، ثم بين 15-24 سنة بنسبة 18.1%.وبلغت نسبة السكان الأكبر سنًا فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر 4.1%، والفئة بين 60 - 64 سنة بلغت حوالى 3% من إجمالى سكان الجمهورية.