محافظ مطروح يتفقد منطقتي عزبة السلام والطبية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، منطقتي عزبة السلام والطبية بمدينة مرسى مطروح للوقوف على الاحتياجات والمطالب الأساسية للأهالي بحضور نواب رئيس مدينة مرسى مطروح.وتفقد محافظ مطروح أعمال إنارة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بعزبة السلام، موجها للمهندس كامل رزق مدير الإنارة بمدينة مرسى مطروح بمراجعة إنارة جميع الأعمدة.وأشار محافظ مطروح إلى أن المنطقة مدرجة قريبًا ضمن تطوير عدد من المناطق بالمدينة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، مؤكدا أنه سيتم العمل على الإسراع في توفير الاحتياجات الأساسية كالإنارة، موجهًا بعرض مقايسة تحويل الأعمدة والكابلات من هوائية إلى أرضية ومدى إمكانية الإسراع بها حاليًا وعمل شنايش صرف المطر بالشوارع المنخفضة لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة مع تسوية منطقة تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة.ووجه محافظ مطروح بسرعة استكمال منطقة تليفونات مطروح لأعمالها وسرعة ردم حفر الأعمال الجارية وتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الطبية مع تسوية موقع تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة مشددا على منع أصحاب الترويسكلات من إلقاء القمامة بالشارع والقبض على أى سائق تروسيكل يلقى بالمخلفات بالشارع.وأوضح محافظ مطروح الموقع المقترح لإقامة مبنى تجارى وسكنى بالإضافة إلى مستشفى لخدمة أهالى منطقة الطبية على مساحة نحو 600 م2 وسط منطقة الطبية، حيث تم عرض الرسومات المقترحة موجهًا بعرض المقايسة الفنية للأعمال المطلوبة.