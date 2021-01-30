السيطرة على حريق مخزن أحذية بفيصل.. والتحريات: بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل، وتجري الآن عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.وأشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة، إلى أن ماسا كهربائيا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ ١٠ سيارات إطفاء لإخماد الحريق.وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.