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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفيوم تحصد بطولة الجمهورية للكاراتيه التنشيطية

السبت 30/يناير/2021 - 11:24 م
بطولة الجمهورية للكارتيه
بطولة الجمهورية للكارتيه
الفيوم - زينب علاء
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حقق ناشئو لعبة الكارتيه يقيادة محمد رجب المدير الفني ومحمد أبو سريع المدرب المساعد، بنادي محافظة الفيوم، إنجازًا جديدًا وتألقا بارزًا، يضاف إلى سلسلة البطولات والمراكز المتقدمة، والمتصلة بعد أن استطاعوا الحصول على المركز الأول مساء اليوم، في بطولة الجمهورية التنشيطية في لعبة الكارتيه وأقيمت بالمدينة الرياضية بدمو.

وحصل على المركز الأول «كاتا» عمر محمد عبد اللطيف 5 سنوات وحمزة سيد أحمد 5 سنوات، ومحمد أحمد جمال 5 سنوات، ومصطفى أحمد محمود 6 سنوات، ومحمد نبيل عزت، وحنين نبيل عزت، وسما هشام إبراهيم، ومريم محمد عبد اللطيف 7 سنوات.

كما حصل على المركز الثاني «كاتا» مروان إيهاب سيد 8 سنوات، ونور عبد الرؤف أحمد، وعمار ياسر محمد 9 سنوات، ورزان شعبان محمد 6 سنوات، ومحمود هاني عبد الحليم 9 سنوات، وحلا حازم عزت 6 سنوات، ورتاج أحمد محمد 7سنوات.

من جانبه، وجه أشرف عقل المشرف الرياضي بالنادي، الشكر والتقدير للمحاسب علي مسعود، رئيس مجلس إدارة الفيوم ومجلس الإدارة، مؤكدًا دعمهم الدائم من أجل تطوير الأنشطة الرياضية، واهتمام المحاسب علي مسعود رئيس النادي، وتحفيزه اللاعبين والناشئين في مخلف الأنشطة وعلى رأسها لعبة الكارتيه، وأتى الدعم بثماره وتتويج النادي بالمراكز الأولى.

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