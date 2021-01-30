75 ألفا و862 حالة إجمالى الوفيات بكورونا في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 242 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في المستشفيات الفرنسية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 75 ألفا و862 حالة.وأوضحت الهيئة أن 27 ألفا و242 شخص يتلقون العلاج من "كوفيد-19" في مستشفيات فرنسا حاليا، بينهم 3 آلاف و103 أشخاص في وحدات الرعاية المركزة، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن الأعداد المسجلة بالأمس (27 ألفا و270 حالة في المستشفيات، بينهم 3 آلاف و120 في وحدات الرعاية المركزة)، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الأعداد تمثل ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه قبل 3 أسابيع، ففي 9 يناير، كان نحو 24 ألف شخص يتلقون العلاج من فيروس "كورونا" في المستشفيات، بينهم ألفان و600 شخص في الرعاية المركزة.