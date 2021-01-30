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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حجازي: إعادة ترشيح أبو الغيط تقديرًا لدوره في العمل العربي

السبت 30/يناير/2021 - 10:24 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعادة ترشيح مصر للسفير أحمد أبو الغيط مجددًا لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية تعد اعترافًا وتقديرًا من القيادة السياسية للدور الرائد الذي قام به في مجال تعزيز قدرات العمل العربي المشترك، وإدارته الحكيمة لملف العلاقات العربية في توقيت بالغ الصعوبة شهدت فيه المنطقة أزمات واسعة ونزاعات.

أضاف حجازي، في تصريحات السبت، تعقيبًا على اعتزام مصر إعادة ترشيح الأمين العام لجامعة الدول لفترة ثانية، أن السفير أحمد أبو الغيط ساهم بجهد واسع في احتواء الاضطرابات بالمنطقة العربية وطرح الحلول المناسبة، كما قضى بإقتدار على محاولة الافتئات على الأمن القومي العربي من قوى إقليمية على رأسها تركيا وإيران.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن أبو الغيط كان صوته مسموعًا في مختلف المحافل الدولية وعقد شراكات استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ما اكسب الجامعة العربية مكانة بين المنظمات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن أحمد أبو الغيط هو أحد رواد الدبلوماسية المصرية وأسهم، عبر تاريخه، في العديد من المواقف المهمة وكان مناصرًا للقضية الفلسطينية ولأمن واستقرار المنطقة وتسوية النزاعات في سوريا والعراق، كما حاول جاهدًا، خلال فترة ولايته الأولى، الحفاظ على كيان الجامعة بوصفها حاضنة الدول العربية والمؤسسة التي تعبر عن طموحات وآمال شعوبنا في هذا الوقت الحرج الذي تعرضت فيه الهوية والأمن العربي لضغوط إقليمية ودولية.

تابع أن أبو الغيط ساعد، من خلال جهوده وعلاقته الدولية - في دفع العديد من القضايا نحو الحل، مضيفا أنه دبلوماسي ذو خبرة، وشارك في العديد من الملفات الوطنية والقومية وكانت له إسهامات أدبية وأكاديمية، ونجح عبر مدرسة الواقعية السياسية في إدارة ملف علاقات مصر الخارجية خلال فترة عمله وزيرًا للخارجية.

ورأى حجازي أن قدرات الأمين العام لجامعة الدول العربية أهلته لكي يحصل على ثقة القيادة السياسية مجددًا، معربا عن ثقته في أن دولنا العربية ستقدم كل الدعم للسفير أحمد أبو الغيط، لاسيما لكونه يمثل مصر التي تعد ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحظى بكل احترام وتقدير في محيطها الدولي.

واعتبر محمد حجازي أن أبو الغيط هو مرشح الأمن والاستقرار ومرشح التطلعات العربية في الأمل نحو المستقبل ومرشح المسعى العربي الأصيل؛ لتعزيز قضايا المنطقة والتغلب على الصعاب التي تواجهها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه، في وقت سابق اليوم، رسائل إلى أشقائه القادة العرب؛ للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

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