«التعاون الإسلامي» تدين محاولة استهداف السعودية بطائرة مفخخة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وجدد الدكتور العثيمين في بيان مساء اليوم تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".ونوه العثيمين بإدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في وقت سابق اليوم، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.‏وأكد التحالف العربي أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.