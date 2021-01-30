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عالم

وزيرة المالية السودانية تزور البحرين لبحث الفرص الاستثمارية

السبت 30/يناير/2021 - 11:07 م
الدكتورة هبة محمد
الدكتورة هبة محمد علي
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توجهت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، السبت، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين، تُجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسئولين في البحرين لبحث سبل التعاون بين وزارتي المالية في البلدين.

وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان، أن الزيارة تبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، إلى جانب متابعة الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب مع منظمة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من الجهات ذات الصلة على وضع استراتيجية قومية وقانون للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وإنشاء صندوق لتمويل الشباب، وذلك من خلال هذه الوحدة التي تم تكوينها مؤخرا لتكون المظلة لكل مشاريع رواد الأعمال في السودان، وذلك للمساهمة في توفير فرص للشباب تحقيقًا لخطة الوزارة التي تهدف إلى توفير حوالي ٢٥٠ ألف وظيفة للشباب خلال الفترة الانتقالية.

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