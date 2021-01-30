«مطلوب حيا أو ميتا».. محمد عادل إمام يشوق جمهوره لـ«النمر»

شوق النجم محمد عادل إمام جمهوره بمسلسل «الحديد النمر» المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، من إنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.ونشر محمد عادل إمام صورة معلقا عليها: «توكلنا على الله.. النمر.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله».وظهر على الصورة ملثما ومكتوب عليها: «مطلوب حيا أو ميتا».ويشارك في بطولة مسلسل «النمر» بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وعمرو عبد الجليل وأحمد عبد الله محمود، وعدد من الفنانين الشباب، كما تشارك الفنانة نيرمين الفقى والفنان هنا الزاهد لتقف أمام بطل العمل وتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث المسلسل، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج سينرجي.