1438 إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و680 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1438 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 207 آلاف و468 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1705 حالات من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و90 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 414 حالة، إلى جانب 149 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.