أسبوع الآلام.. وفاة 4 فنانين تحول الوسط الفنى لسراديق عزاء

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أما أمس فقد توفي الفنان أشرف صالح، أحد فناني مسرح الطليعة الذي قدم عدد من المسرحيات في الفترة الأخيرة، مما ترك أثرًا كبيرًا في نفوس محبيه وجمهوره.كما توفي مصفف الشعر محمد الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا امتد لما يقرب من ثلاثين يومًا، وهو الرجل الذي لديه صداقات كبيرة في الوسط الفني، إضافة إلى كونه والد الإعلامية مها الصغير، وحما الفنان أحمد السقا.واستقبل الوسط الفني أيضًا نبأ وفاة الفنان والمخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي ببالغ الحزن، فهو أحد كبار المسرح، وله رصيد وعلاقات طيبة بين الكثيرين.