طلب التحريات في حادث تصادم ترامي الرمل بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وقوع حادث تصادم بين عرببتن بترام الرمل بمحطة الإقبال، ما تسبب في مصرع شاب، وتشكيل لجنة فنية لفحص الحادث والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بورود بلاغًا بتصادم ترامين بخط الرمل في محطة الإقبال، ووجود حالة وفاة.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف وهيئة النقل العام إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم قطارين بين ترامين بخط ترام الرمل، مما أسفر عن مصرع شاب.وكشفت المعاينة إن ترامين كانا يسيران خلف بعضهما على نفس الخط في اتجاه محطة الرمل، وفوجئ قائد الترام الأول بسيدة تعبر الطريق، فتوقف بشكل مفاجئ، ما تسبب في اصطدام الترام الثاني به من الخلف.وأضافت المعاينة أن قوة اصطدام الترام تسبب في سقوط شاب كان واقفا على «السبنسة» أسفل العجلات ليلقى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وإعادة تسيير حركة الترام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.