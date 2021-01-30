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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور ديوان «رشوة للمساء» لـ رضوى فرغلي عن دار بتانة

السبت 30/يناير/2021 - 10:02 م
رضوى فرغلي
رضوى فرغلي
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع ديوان "رشوة للمساء" للقاصة والشاعرة رضوى فرغلي، ويأتي الديوان في 37 قصيدة تتناول موضوعات مختلفة منها الحرب والحب والموت، وتحمل القصائد طابع سيكولوجي.

جدير بالذكر أن الدكتورة رضوى فرغلي، استشاري العلاج النفسي لدار بتانة للنشر والتوزيع، وأول محررة نفسية للكتابات الإبداعية في عالمنا العربي، استشاري العلاج النفسي، وقد صدر لها في مجال علم النفس كتاب “بغاء القاصرات” 2001، و”أطفال الشوارع.. الجنس والعدوانية” 2007، و”الصحة الجنسية والنفسية”، و”عين ثالثة” 2017، فضلا عن ديوان “على طرف منديل” 2015.

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