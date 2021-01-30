مصدر يكشف تفاصيل حريق محول كهرباء العجوزة

كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي أن رجال الحماية المدنية نجحوا في إخماد حريق محول كهرباء العجوزة، مؤكدًا أن ألسنة النيران لم تلحق أي أضرار بمباني الوزارة، مشددًا على أن الواقعة لم تنتج عنها أي خسائر في الأرواح.وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة دون إصابات.وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمبنى رقم (1) الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي.وانتقل على الفور اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام وتبين نشوب حريق في محول خاص بالوزارة، وتم فصل التيار الكهربائي لاتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية.