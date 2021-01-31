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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 04:11 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
حسين العمدة
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تقدم "الدستور" تقرير عن كافة مواقيت الصلاة اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١، فى القاهرة، وعدد من العواصم والدول العربية الشقيقة بحسب ما أعلنت عنه دار الأفتاء المصرية، اليوم، ونستعرض لكم بالتفاصيل مواعيد الصلاة، بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن المواقيت، التي تعد من أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي بشكل يومي، ولديكم التفاصيل:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 5:17 ص
الشروق 6:46 ص
الظهر 12:8 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:31 م
العشاء 6:51 م

مواقيت الصلاة في الدول العربية

تعرف على مواقيت الصلاة في أبوظبي

الفجر 5:40 ص
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:8 م
العشاء 7:23 م

تعرف على مواقيت الصلاة في الرياض

الفجر 5:11 ص
الشروق 6:36 ص
الظهر 12:7 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:38 م
العشاء 6:54 م

تعرف على مواقيت الصلاة في الكويت

الفجر 5:9 ص
الشروق 6:38 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:4 م
المغرب 5:25 م
العشاء 6:45 م

تعرف على مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

الفجر 5:39 ص
الشروق 7:4 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:44 م
المغرب 6:7 م
العشاء 7:22 م

تعرف على مواقيت الصلاة في دبى

الفجر 5:37 ص
الشروق 7:2 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:40 م
المغرب 6:3 م
العشاء 7:19 م

تعرف على مواقيت الصلاة في طهران

الفجر 5:30 ص
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:9 م
المغرب 5:30 م
العشاء 6:56 م

تعرف على مواقيت الصلاة في عدن

الفجر 5:7 ص
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:33 م
المغرب 6:1 م
العشاء 7:12 م

تعرف على مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

الفجر 5:35 ص
الشروق 6:58 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:47 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:24 م


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