مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31-1-2021

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة في الدول العربية

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تقدم "الدستور" تقرير عن كافالأحد ٣١-١-٢٠٢١، فى القاهرة، وعدد من العواصم والدول العربية الشقيقة بحسب ما أعلنت عنه دار الأفتاء المصرية، اليوم، ونستعرض لكم بالتفاصيل مواعيد الصلاة، بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن المواقيت، التي تعد من أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي بشكل يومي، ولديكم التفاصيل:الفجر 5:17 صالشروق 6:46 صالظهر 12:8 مالعصر 3:10 مالمغرب 5:31 مالعشاء 6:51 مالفجر 5:40 صالشروق 7:5 صالظهر 12:36 مالعصر 3:45 مالمغرب 6:8 مالعشاء 7:23 مالفجر 5:11 صالشروق 6:36 صالظهر 12:7 مالعصر 3:16 مالمغرب 5:38 مالعشاء 6:54 مالفجر 5:9 صالشروق 6:38 صالظهر 12:1 مالعصر 3:4 مالمغرب 5:25 مالعشاء 6:45 مالفجر 5:39 صالشروق 7:4 صالظهر 12:35 مالعصر 3:44 مالمغرب 6:7 مالعشاء 7:22 مالفجر 5:37 صالشروق 7:2 صالظهر 12:32 مالعصر 3:40 مالمغرب 6:3 مالعشاء 7:19 مالفجر 5:30 صالشروق 7:5 صالظهر 12:18 مالعصر 3:9 مالمغرب 5:30 مالعشاء 6:56 مالفجر 5:7 صالشروق 6:26 صالظهر 12:13 مالعصر 3:33 مالمغرب 6:1 مالعشاء 7:12 مالفجر 5:35 صالشروق 6:58 صالظهر 12:34 مالعصر 3:47 مالمغرب 6:10 مالعشاء 7:24 م