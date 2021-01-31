مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31-1-2021
الأحد 31/يناير/2021 - 04:11 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم "الدستور" تقرير عن كافة مواقيت الصلاة اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١، فى القاهرة، وعدد من العواصم والدول العربية الشقيقة بحسب ما أعلنت عنه دار الأفتاء المصرية، اليوم، ونستعرض لكم بالتفاصيل مواعيد الصلاة، بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن المواقيت، التي تعد من أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي بشكل يومي، ولديكم التفاصيل:
الشروق 6:46 ص
الظهر 12:8 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:31 م
العشاء 6:51 م
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:8 م
العشاء 7:23 م
تعرف على مواقيت الصلاة في الرياض
الفجر 5:11 ص
الشروق 6:36 ص
الظهر 12:7 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:38 م
العشاء 6:54 م
تعرف على مواقيت الصلاة في الكويت
الفجر 5:9 ص
الشروق 6:38 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:4 م
المغرب 5:25 م
العشاء 6:45 م
تعرف على مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
الفجر 5:39 ص
الشروق 7:4 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:44 م
المغرب 6:7 م
العشاء 7:22 م
تعرف على مواقيت الصلاة في دبى
الفجر 5:37 ص
الشروق 7:2 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:40 م
المغرب 6:3 م
العشاء 7:19 م
تعرف على مواقيت الصلاة في طهران
الفجر 5:30 ص
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:9 م
المغرب 5:30 م
العشاء 6:56 م
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:33 م
المغرب 6:1 م
العشاء 7:12 م
الشروق 6:58 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:47 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:24 م
مواقيت الصلاة في القاهرةالفجر 5:17 ص
الشروق 6:46 ص
الظهر 12:8 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:31 م
العشاء 6:51 م
مواقيت الصلاة في الدول العربية
تعرف على مواقيت الصلاة في أبوظبيالفجر 5:40 ص
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:8 م
العشاء 7:23 م
تعرف على مواقيت الصلاة في الرياض
الفجر 5:11 ص
الشروق 6:36 ص
الظهر 12:7 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:38 م
العشاء 6:54 م
تعرف على مواقيت الصلاة في الكويت
الفجر 5:9 ص
الشروق 6:38 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:4 م
المغرب 5:25 م
العشاء 6:45 م
تعرف على مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
الفجر 5:39 ص
الشروق 7:4 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:44 م
المغرب 6:7 م
العشاء 7:22 م
تعرف على مواقيت الصلاة في دبى
الفجر 5:37 ص
الشروق 7:2 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:40 م
المغرب 6:3 م
العشاء 7:19 م
تعرف على مواقيت الصلاة في طهران
الفجر 5:30 ص
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:9 م
المغرب 5:30 م
العشاء 6:56 م
تعرف على مواقيت الصلاة في عدنالفجر 5:7 ص
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:33 م
المغرب 6:1 م
العشاء 7:12 م
تعرف على مواقيت الصلاة في مكة المكرمةالفجر 5:35 ص
الشروق 6:58 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:47 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:24 م