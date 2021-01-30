الأتراك عن أردوغان: الرجل الذي أغرق أصحاب المتاجر

عبر نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اليوم السبت، عن معاناة التجار الأتراك خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، من خلال إطلاق وسم «الرجل الذي أغرق أصحاب المتاجر» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرين بذلك إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وبدأ نواب حزب الشعب الجمهوري، التغريد تحت الهاشتاج، منتقدين عبره سياسات الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، كنوع من المواساة والدعم للتجار في تركيا، وفقا لموقع تركيا الآن.وشارك النائب بحزب الشعب الجمهوري علي ماهر بشارير قائلًا: «في البداية أرسلوا الخدمات المصرفية إلى أصحاب المتاجر، والآن بدأوا في إلقاء اللوم على أصحاب المتاجر.. أصحاب المتاجر ليسوا مذنبين، إنهم مدينون! والسبب في ذلك الرجل الذي أغرق أصحاب المتاجر رجب طيب أردوغان».