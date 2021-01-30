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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ريهام سعيد وسيد على «حبايب» برعاية نقيب الإعلاميين

السبت 30/يناير/2021 - 10:03 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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عقد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده، السبت، جلسة صلح بين ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" الذى حضر عنها جلسة الصلح محاميها شعبان سعيد بموجب توكيل رقم أ27592019 وبين سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن".

جاءت جلسة الصلح بعد الخلاف الحاد بين الطرفين، وتقدمت ريهام سعيد إلى نقابة الاعلاميين بشكاوى ضد سيد على لما بدر منه من تجاوزات مهنية وتناوله لأمور شخصية لمذيعة صبايا الخير في برنامجه وبتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى وبعد تفريغ الحلقات محل الشكوى من المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة.

واتخذ نقيب الإعلاميين قرارًا بمنع ظهور سيد على على أى وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه.

ونظرًا للأهداف السامية التى أنشئت من أجلها النقابة، وتحديدًا ما جاء فى نص المادة الثالثة من القانون 93 لسنة 2016 فى الفقرة الرابعة التى تنص دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ بينهم ولم شمل الأسرة الإعلامية.

وآثر النقيب عقد جلسة صلح بين الطرفين وتنازلت ريهام سعيد عن شكواها وإقرارها رسميًا بتنازلها عن البلاغ المقدم رقم 3412 لسنة 2021 ضد سيد على، على أن يقوم الزميل بتقديم اعتذار رسمى فى أول ظهور له فى برنامجه حضرة المواطن والاكتفاء بفترة منعه من الظهور طوال فترة التحقيق.

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