أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنوك الأحد 31-1-2021
الأحد 31/يناير/2021 - 06:36 ص
حسين العمدةطباعة
ارتفعت مؤشرات البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك.
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل عند الشراء ١٧.٥٦٣٩ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٧٨٣٨ جنيه مصرى.
اسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١
سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليومتنشر "الدستور" أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلى المصرى، ونبدأ بسعر العملة الأمريكية، حيث سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
سعر اليورو الأوروبي اليوموصل عند الشراء ١٨.٨٨٢٨ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٩.١٧٨٣ جنيه مصري.
سعر الجنيه الأسترليني اليومسجل عند الشراء، ٢١.٣٩١٦ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ٢١.٦٨٢٦ جنيه مصري.
سعر الين الياباني اليومبلغ سعره عند الشراء ١٥.٠٣٣١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٢١٢٤ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى اليومسجل سعره عند الشراء ٤.١١٠٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٠٢ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي اليوموصل سعره عند الشراء ٤٨.٩٧٨٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٦١٣ جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليومسجل عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصرى.
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل عند الشراء ١٧.٥٦٣٩ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٧٨٣٨ جنيه مصرى.
اسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١
سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.