أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنوك الأحد 31-1-2021

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

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سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الأسترليني اليوم

سعر الين الياباني اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الفرنك السويسري اليوم

ارتفعت مؤشرات البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك.تنشر "الدستور" أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلى المصرى، ونبدأ بسعر العملة الأمريكية، حيث سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.وصل عند الشراء ١٨.٨٨٢٨ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٩.١٧٨٣ جنيه مصري.سجل عند الشراء، ٢١.٣٩١٦ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ٢١.٦٨٢٦ جنيه مصري.بلغ سعره عند الشراء ١٥.٠٣٣١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٢١٢٤ جنيه مصري.سجل سعره عند الشراء ٤.١١٠٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٠٢ جنيه مصرى.وصل سعره عند الشراء ٤٨.٩٧٨٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٦١٣ جنيه مصري.سجل عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصرى.سجل عند الشراء ١٧.٥٦٣٩ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٧٨٣٨ جنيه مصرى.سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.بلغ عند الشراء ١٨.٨٨٢٨ جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع ١٩.١٧٨٣ جنيه مصري.سجل عند الشراء، ٢١.٣٩١٦ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٢١.٦٨٢٦ جنيه مصري.وصل سعره عند الشراء ١٥.٠٣٣١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٢١٢٤ جنيه مصري.سجل سعره عند الشراء ٤.١١٠٢ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٠٢ جنيه مصرى.بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٩٧٨٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٦١٣ جنيه مصري.وصل عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصرى.سجل عند الشراء ١٧.٥٦٣٩ جنيه مصري، أما عند البيع ١٧.٧٨٣٨ جنيه مصري.