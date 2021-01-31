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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنوك الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 06:36 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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ارتفعت مؤشرات البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم  

تنشر "الدستور" أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلى المصرى، ونبدأ بسعر العملة الأمريكية، حيث سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل عند الشراء ١٨.٨٨٢٨ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٩.١٧٨٣ جنيه مصري.

سعر الجنيه الأسترليني اليوم

سجل عند الشراء، ٢١.٣٩١٦ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ٢١.٦٨٢٦ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

بلغ سعره عند الشراء ١٥.٠٣٣١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٢١٢٤ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعره عند الشراء ٤.١١٠٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٠٢ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعره عند الشراء ٤٨.٩٧٨٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٦١٣ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصرى.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل عند الشراء ١٧.٥٦٣٩ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٧٨٣٨ جنيه مصرى.

اسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد ٣١-١-٢٠٢١

سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ عند الشراء ١٨.٨٨٢٨ جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع ١٩.١٧٨٣ جنيه مصري.

سعر الجنيه الأسترليني اليوم

سجل عند الشراء، ٢١.٣٩١٦ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٢١.٦٨٢٦ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

وصل سعره عند الشراء ١٥.٠٣٣١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٢١٢٤ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعره عند الشراء ٤.١١٠٢ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٠٢ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٩٧٨٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٦١٣ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصرى.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل عند الشراء ١٧.٥٦٣٩ جنيه مصري، أما عند البيع ١٧.٧٨٣٨ جنيه مصري.

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