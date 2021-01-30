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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الجمعة.. كايرو شو تستأنف «هابي نيو يير بالعربي»

السبت 30/يناير/2021 - 11:05 م
مسرح كايرو شو
مسرح "كايرو شو
منار إبراهيم
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أعلن مسرح "كايرو شو" المنتج لمسرحية "هابي نيو يير بالعربي " عن استئناف عروض المسرحية بدءًا من الجمعة المقبل على مسرح كايرو شو (الماركي ) بالتجمع الخامس (كايرو فيستيڤال سيتي).

"هابي نيو يير بالعربي" مسرحية كوميدية استعراضية بطولة بيومي فؤاد ونجوم الكوميديا الشباب محمد عبد الرحمن وشيماء سيف وكريم عفيفي ومحمد أنور ودانا الحلبي وسامية الطرابلسي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي والإشراف العام لمجدي الهواري، وقد لاقت المسرحية إقبالا جماهيريا واسعا عند افتتاحها مطلع يناير.

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