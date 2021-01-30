حكيم على تطبيق أنغامي بـ «عدى الغزال»

طرح المطرب الشعبي حكيم أحدث أغنياته "عدى الغزال" عبر تطبيق "أنغامي"، وذلك بعد طرحها منذ 3 أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".تعاون حكيم في "عدى الغزال" مع الشاعرين الغنائيين والملحنين أحمد ناصر وإسلام كابونجا، والموزع الموسيقي إسلام ساسو ومكساج أحمد جودة وماستر أمير محروس.واقتربت الأغنية من تحقيق المليون الأول عبر "يوتيوب" حيث حققت 755 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 27 يناير الماضي.كان النجم الشعبي قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.