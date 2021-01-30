تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات في الشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشرابية من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 115 جراما- 50 جرام حشيش- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحموًل للتواصل مع عملائهما وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.