السيطرة على حريق كابل كهرباء بمبنى «التضامن» بالعجوزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق كابل كهرباء داخل مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة شارع الإمام الغزالي بدائرة قسم شرطة العجوزة.البداية بتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده تصاعد أدخنة ونشوب حريق بمبنى تابع لوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي بدائرة قسم شرطة العجوزة.وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة مدعوما ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتم فصل التيار الكهربائي لإتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية وتمت السيطرة على الحريق.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.