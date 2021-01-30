السيطرة على حريق شب داخل شقة بالمحلة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق شبّ في إحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضى بمنطقة أبوشاهين التابعة لدائرة أول المحلة الكبري.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد باندلاع النيران فى شقة سكنية بمنطقة أبوشاهين وأتت ألسنة النيران على محتوياتها، أسفر ذلك عن إصابة أم وطفليها.وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.