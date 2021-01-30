محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المصريين فرحوا بمشهد نافورة النيل بعد تطويرها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن البعض سخر من هذه الفرحة.





وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار: "بيقولوا فرحانين عشان نافورة، أيوة فرحانين عشان نافورة، نحن لا نقول إنها إنجاز، لكنها معلم من معالم القاهرة، ودليل على رغبة جدية لتحديث البلد، واللي بيسخروا من النافورة لا عايزينك تعمل صغير ولا كبير".



