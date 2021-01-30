أمريكا: غالبية طلاب المدارس الثانوية يوافقون على ارتداء الكمامة

أفاد مسح جديد أجرته جامعة "إنديانا" الأمريكية أن معظم طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة يوافقون على ارتداء الكمامة للوقاية وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأظهر المسح حاجة الطلاب لمزيد من التوعية بالطرق السليمة لارتداء الكمامة بشكل صحيح، بجانب معلومات إضافية حول أهمية المواظبة على ارتدائها، خاصة في الأماكن المكتظة وسيئة التهوية.وقالت الباحثة وأستاذ علم الاجتماع في جامعة "أنديانا" آنا مولر، في بيان صحفي: "يعتمد سر منع انتشار فيروس كورونا المستجد على تطبيق أفضل الممارسات المدعومة علميا، ودعم الرأي العام للانخراط فى تنفيذ بروتوكولات السلامة والضوابط الصحية".وأضافت مولر "في الوقت الذي تبحث فيه المدارس عن أفضل أساليب وطرق الحفاظ على سلامة الطلاب، فإنَّ مشاركة الشباب في هذه البروتوكولات يعد أمرا حيويا. وما يبشر بتحقيق معدلات أعلى من الحماية والوقاية من الفيروس المستجد بين المراهقين وطلاب المدارس الثانوية أن المراهقين على استعداد للمشاركة في تنفيذ هذه البروتوكولات".ودرس الفريق البحثي أهمية ارتداء الأقنعة من قبل الطلاب في 5 حفلات تخرج من المدرسة الثانوية تم بثها على الهواء من إحدى المدارس العامة في أوائل يوليو الماضي، وتمكن الباحثون من تسجيل أكثر من 1،100 طالب يرتدون الأقنعة ويطبقون ضوابط التباعد الاجتماعي.كما وثق الباحثون هذه السلوكيات عند اجتياز الطلاب مرحلة التخرج.وأوضحت النتائج أن ما يقرب من 70% من الطلاب ارتدوا الكمامة بشكل صحيح خلال حفل تخرجهم، في حين أن 10% لم يرتدوها على الإطلاق، في مقابل 20% من الطلاب ارتدوها بشكل خاطئ.