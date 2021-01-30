إحالة المتهمين بإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمرج للجنايات

أمرت نيابة المرج اليوم بإحالة المتهمين بإصابة ٣ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وتسببا فى إصابتهم بجروح متفرقة بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين تربصا لأحد من المجنى عليهم وقاما بالتعدى عليه بالضرب، وبتدخل عدد من الأشخاص لفض المشاجرة تعدوا عليهم بأسلحتهما البيضاء وتسببوا فى إصابتهم بجروح بالغة ومتفرقة بمنطقة المرج.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول ٣ أشخاص بهم جروح بالغة فى مشاجرة بالسلاح الأبيض، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.