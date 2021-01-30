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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

البابا تواضروس ينعى رحيل الراهبة ماريا الأنبا بضابا بنجع حمادي

السبت 30/يناير/2021 - 09:36 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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رحلت اليوم الراهبة ماريا الأنبا بضابا عن عمر ناهز ٧١ عامًا قضت منها ٣٨ عامًا في الحياة الرهبانية.

ولدت الراهبة المتنيحة يوم ١٤ نوفمبر ١٩٤٩ وانضمت إلى الدير يوم ٥ فبراير ١٩٨٣ وأقيمت صلوات تجنيزها اليوم بديرها.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي ورئيس دير القديس الأنبا بضابا ولمجمع راهبات الدير في نياحة الأم المباركة الراهبة ماريا الأنبا بضابا، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع العذرارى الحكيمات.

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