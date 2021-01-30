الباز يدعو جامعة الدول العربية إلى توفير لقاح كورونا للفلسطينيين

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الجامعة العربية وأحمد أبو الغيط، بأن تكون هناك مبادرة لتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين الموجودين في الضفة والقطاع.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لا يحصلون على اللقاحات، موضحًا أن إسرائيل منحت 5000 فلسطيني فقط اللقاح، منوها أن أعداد المصابين بكورونا في فلسطين حوالي 175 ألف شخص، والوفيات 1960.



