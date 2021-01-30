تحرير 20 مخالفة تموينية في حملة على المخابز ببني مزار

ضبطت حملة تموينية رقابية بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا 20 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية.وقال عصام سيد مدير الإدارة التموينية بمركز بني مزار، إنه تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة محمود فؤاد مدير الرقابة التموينية ببني مزار ضمت مفتشي التموين بالمركز وبالتعاون مع مباحث التموين قامت بالمرور على المخابز البلدية بقريتي أبو جرج وشلقام.وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 20 مخالفة متنوعة ما بين نقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم مطابقة المواصفات بجانب عدم استخراج بونات للمواطنين فتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.