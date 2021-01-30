500 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بتسجيل 500 إصابة جديدة بفيرس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.وأوضحت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بين الجالية الفلسطينية حول العالم بلغت 11310 إصابات، فيما استقرت إجمالي عدد الوفيات عند 362 وفاة.