تحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامات في دسوق بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ عدة حملات على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما شهدت حملات لرفع وإزالة التعديات والإشغالات، ورفع كفاءة الطرق العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطوير في شوارع غرب وشرق العاصمة، وحملات النظافة الموسعة بقرى محلة موسى ودقلت والحمراء ودقميره ومتبول والخادمية، موجهًا باستكمال أعمال التطهير لغرف الصرف بجميع القرى، والتركيز على عوازل أعمدة الإنارة، واستبدال المتهالك منها.وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من تحرير 6 محاضر للمخالفين لعدم ارتداء الكمامات والتزام الإجراءات الاحترازية بالمحال والمقاهي، كما شهدت قرى مركز دسوق أعمال تطهير وتعقيم، كما تابعت إصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية شابة، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بسنهور المدينة.