«نيباه».. فيروس جديد بالصين يسبب وفيات تصل إلى 75%

حذر تقرير دولي، من تفشي فيروس جديد قاتل في الصين اسمه "نيباه" على غرار فيروس كورونا المستجد.وكشفت صحيفة ‏الجارديان البريطانية في تقرير منشور اليوم السبت، عن أن فيروس "نيباه" (NiV) مرض معدِ ويتسبب بمعدل وفيات تصل من 40 إلى 75%، ‎مشيرة إلى أن مصدره خفافيش الفاكهة وانتشر سابقا في بنجلادش والهند.وأوضحت الصحيفة أن الخفافيش من صنف الثعالب الطائرة تعدو الناقل الرئيسي لـ"نيباه" خاصة في الصين وجنوب شرق آسيا وغينيا الجديدة وأستراليا.وأشارت الجارديان إلى أن "نيباه" اعتبر واحدا من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية، على أنها أكبر خطر على الصحة العامة، في ظل عدم وجود علاج له حتى الآن، فضلا عن ذلك الفيروس يسبب مشاكل تنفسية حادة، بجانب التهاب وتورم الدماغ.