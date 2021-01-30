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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: التونسيون ممنوعون من الدخول إلا لـ«دواع ملحة»

السبت 30/يناير/2021 - 10:25 م
السفارة الفرنسية
السفارة الفرنسية بتونس
أ ش أ
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أعلنت السفارة الفرنسية بتونس، اليوم السبت، أن المواطنين التونسيين ممنوعون من دخول فرنسا، اعتبارا من غد الأحد، إلا "لدواع ملحة"، في نطاق إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

وذكرت السفارة، في بيان علي الصفحة الرسمية، بحسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، "أن السلطات الفرنسية أعلنت أنها ستمنع، اعتبارا من يوم غد الأحد 31 يناير2021، الدخول والخروج من فرنسا من أو إلى أية وجهة خارج الفضاء الأوروبي، بما في ذلك تونس، إلا لدواع ملحة".

وأوضح البيان أن المسافرين الذين يقيمون ويعملون بفرنسا، ولديهم تذاكر عودة، مدعوون للاتصال بشركات الطيران المعنية لتنظيم عودتهم إلى فرنسا.

ودعت السفارة الفرنسيين المقيمين في تونس، الذين يرغبون في التوجه إلى فرنسا إلى تأجيل رحلاتهم. كما دعت المارين منهم عبر فرنسا أو أي بلد آخر إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة للعودة.

وذكرت السفارة أنها ستنشر مزيدا من المعلومات، ولا سيما المتعلقة منها بالدواعي الملحة التي وضعتها السلطات الفرنسية، والتي لم تنشر بعد.

يشار إلى أن دخول الأراضي الفرنسية يتطلب منذ يوم 18 يناير 2021 الحصول على اختبار (PCR) سلبي، والعزل لمدة 7 أيام عند الوصول إلى فرنسا والخضوع لاختبار (PCR) ثان بعد سبعة أيام.

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