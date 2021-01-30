غدا.. باكستان تستقبل أول دفعة لقاح كورونا من الصين
السبت 30/يناير/2021 - 10:34 م
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أفاد مركز عملية والقيادة الوطني المعني بفيروس كورونا في باكستان، السبت، بأن الطائرة الخاصة الأولى ستطير إلى الصين غدًا لإحضار أول دفعة لقاح (سينوفارم) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الحكومة الصينية قد أكدت أنها ستوفر لباكستان نصف مليون جرعة للقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) بنهاية يناير الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الحكومة الصينية قد أكدت أنها ستوفر لباكستان نصف مليون جرعة للقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) بنهاية يناير الجاري.