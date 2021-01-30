10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أحذية بفيصل

نشب حريق هائل في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بـ ١٠ سيارات إطفاء لإخماد الحريق.وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.